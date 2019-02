Colpi di ferro e morsi alla moglie, arrestato

ACIREALE (CATANIA) – Il Gip di Catania ha disposto gli arresti domiciliari, in un appartamento diverso da quello in cui viveva con la famiglia, per un 64enne indagato per maltrattamenti e lesioni personali aggravate nei confronti della moglie.

Il provvedimento è stato eseguito da carabinieri della compagnia di Acireale. Le indagini sono state avviate dopo che la donna si è recata in ospedale per farsi medicare le ferite che le aveva procurato il marito colpendola con un oggetto di ferro in testa e mordendola a una mano. La vittima non aveva denunciato l’uomo per la presenza in casa di tre figli, una delle quali disabile.

Il provvedimento del Gip è stato emesso su richiesta del pool di magistrati della Procura di Catania che si occupa di reati di genere.