Ruba scooter a Mascalucia: beccato

GRAVINA (CATANIA) – I carabinieri di Gravina hanno arrestato un ventenne di Catania che ieri sera, insieme con un complice, ha rubato uno scooter Honda SH 300 parcheggiato in via Del Campo Sportivo a Mascalucia.

Aiutato dal compagno motorizzato, stava scendendo a motore spento per via Gramsci a Gravina di Catania quando i militari di pattuglia, incrociandolo, si sono insospettiti e lo hanno costretto a fermarsi, mentre il complice è fuggito via a tutta velocità. Accertato il furto è scattato l’arresto.