Deve scontare 4 anni per furto, arrestato (FOTO)

MISTERBIANCO (CATANIA) – I carabinieri di Misterbianco hanno arrestato il 45enne Giuseppe Ciappazza in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal tribunale di Reggio Calabria. Già condannato dai giudici per furto aggravato, reato commesso a Villa San Giovanni il 2 giugno 2016, dovrà scontare la pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione.