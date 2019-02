Librino: fuoco al 6° piano, tutti sui balconi

Paura a Catania per un incendio in un appartamento: palazzo sgomberato, soccorsi gli intossicati. FOTO

CATANIA – Paura a Catania per un incendio in un palazzo di Librino, al numero 16 di viale Moncada. Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento al sesto piano, fortunatamente vuoto.

I pompieri, chiamati alle 17.17, si sono presentati con autobotti e autoscala e hanno trovato diverse persone sui balconi, intimorite dalla gran quantità di fumo.

Sono riusciti a domare le fiamme e a sgomberare interamente l’edificio, utilizzando l’autoscala per portare giù una decina di inquilini del settimo e dell’ottavo piano. Alcuni di loro, rimasti intossicati, sono stati soccorsi da tre ambulanze e portati in ospedale.

Ancora incerte le cause del rogo. Dai primi rilievi è probabile che si sia trattato di un problema elettrico.