Assalto al parcometro con “Rambo”, catturati tre ragazzi catanesi

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato tre ragazzi che tentavano di rubare un parcometro Sostare. Si tratta del diciottenne Alex Marco Vaccaro, del quindicenne L. A. F. e del sedicenne Z. R..

Ieri notte la polizia ha intensificato i controlli dopo il ripetersi di esplosioni per danneggiare le torrette del parcheggio e portare via i soldi. Intorno a mezzanotte è arrivata la segnalazione: tre giovani stavano armeggiando su un parcometro in via Osservatorio.

All’arrivo degli agenti sono scappati dirigendosi in piazza Giovan Battista Vaccarini, dove sono stati bloccati. Durante la fuga uno di loro si è sbarazzato di un petardo esplosivo, denominato “Rambo k 33”, illegalmente detenuto, che sarebbe dovuto servire per causare la deflagrazione del parcometro e impossessarsi dell’incasso. Sono in corso indagini per appurare eventuali responsabilità dei tre arrestati su analoghi casi di esplosione nei giorni scorsi.