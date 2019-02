ACI CATENA (CATANIA) – I carabinieri hanno arrestato il 51enne Stellario Fileti di Aci Catena per violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. La pattuglia lo ha fermato mentre a bordo della propria Fiat Panda in via Timparosa. E’ così finito ai domiciliari, dove attenderà di essere ammesso al giudizio per direttissima.