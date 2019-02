SIRACUSA – Il gip del Tribunale di Siracusa ha convalidato il fermo di indiziato di delitto a carico dei due presunti responsabili della rapina all’agenzia del Monte dei Paschi di Lentini, nel Siracusano, il 7 gennaio scorso. Resta in carcere Francesco Liberto di 31 anni, mentre è stato rimesso in libertà il complice di 42 anni. Secondo la polizia i due, travisati uno con parrucca e l’altro con uno scalda collo, avrebbero fatto irruzione all’interno dei locali della banca e sotto la minaccia di due taglierini, mentre tenevano in ostaggio alcuni clienti ed il personale, si sarebbero impossessati di 4 mila euro in contanti, contenuti nelle due casse.