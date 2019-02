Casa e putia: preso pusher a S. Cristoforo

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato il pregiudicato 22enne Saro Andrea Discanno per spaccio di cocaina e marijuana nel quartiere di San Cristoforo.

Nella tarda serata di ieri gli agenti hanno notato un insolito andirivieni di persone in auto davanti a una casa. Tutti prendevano contatti con un giovane che, dopo aver scambiato alcune battute, entrava per poi fare ritorno e consegnare qualcosa.

Il pusher è stato fermato: addosso aveva tre involucri con marijuana, nascosti all’interno della biancheria intima, nonché una cospicua somma di denaro, suddivisa in banconote di piccolo taglio. In casa c’erano altra erba e sedici involucri con cocaina, oltre a materiale vario per il confezionamento.