Operaio di 26 anni muore in un incidente sul lavoro

PALERMO – Un operaio di 26 anni originario di Balestrate, Francesco Paolo Agrusa, è morto in un incidente sul lavoro a Corleone. Stava eseguendo dei lavori su un traliccio insieme ai colleghi della ditta Cargo, azienda che esegue interventi per conto dell’Enel, quando è stato colpito al capo da una grossa pinza. Lo strumento di lavoro ha bucato il casco e ha provocato una ferita alla testa che non ha lasciato scampo all’operaio. Indagano i carabinieri.