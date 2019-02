Catania: bimba di 10 anni violentata, partito processo a convivente della madre

CATANIA – E’ cominciato a Catania con la deposizione della madre della presunta vittima la prima udienza del processo a un 45enne accusato di violenza sessuale aggravata e continuata su una bambina di dieci anni, figlia della sua convivente.

Secondo l’accusa l’uomo ha più volte approfittato della piccola che restava a casa con lui mentre la madre, che si era separata, andava al lavoro. L’avrebbe anche minacciata di ritorsioni nei confronti dei suoi genitori.

Le indagini dei carabinieri sono state avviate nel Catanese dopo che un familiare della bambina, che abita nello stesso palazzo, ha visto sul cellulare di sua figlia, una cuginetta, un messaggio che le aveva mandato l’uomo con avance sessuali e promesse di soldi. E’ stata la madre della piccola a denunciare il suo allora convivente.

La bambina, per precauzione, è stata allontanata da casa e affidata al padre. Nel processo si sono costituiti parte civile il padre e la madre della bambina. Dopo la deposizione della donna il pm Angelo Brugaletta ha chiesto la trasmissione del verbale al suo ufficio per valutare se esistono altri reati da contestare all’imputato. Il tribunale ha già fissato altre due udienze: il 3 maggio per il conferimento al perito la trascrizione delle intercettazioni e il 28 giugno per sentire i testi.