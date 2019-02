Spaccio di cocaina e hashish, arrestato 43enne fermato per un controllo

SIRACUSA – Un uomo di 43 anni, Marco Campisi, è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Siracusa per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Fermato da agenti della Squadra Mobile mentre era alla guida di uno scooter, è stato trovato con involucro di cellophane contenente 105 grammi di cocaina. Successivamente, durante una perquisizione nella sua abitazione, gli agenti hanno sequestrato 90 grammi di hashish: sessantacinque li aveva in casa, altri 25 erano nel suo garage. L’arrestato è stato rinchiuso in carcere.