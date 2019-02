Messina, un sacco di marijuana

Sorpreso con cinque chili di droga in auto: arrestato corriere

MESSINA – Cinque chili di marijuana sono stati sequestrati a Messina dalla Guardia di finanza a un corriere che li trasportava a bordo di un’auto, finito in manette per traffico di sostanze stupefacenti. La droga era nascosta in un sacco di plastica nero sigillato.

L’intervento rientra nell’ambito dell’intensificazione dei controlli finalizzati al contrasto del traffico di stupefacenti. Tra settembre del 2018 e il gennaio scorso sono stati eseguiti dalla Fiamme Gialle di Messina 57 interventi, conclusi con l’arresto di sei persone, la denuncia di 35 e il sequestro di oltre 20 chilogrammi complessivi di droga.