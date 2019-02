Pescatore cade in mare, salvato dalla guardia costiera

LIPARI (MESSINA) – Un pescatore di 65 anni caduto in mare mentre era con la sua barca a un centinaio di metri dalla spiaggia di Acquacalda, borgo marinaro di Lipari, è stato salvato ieri sera dalla Guardia Costiera. A dare l’allarme alla sala operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari tramite il numero per le Emergenze in mare sono state alcune persone che dalla costa hanno udito le richieste di aiuto.

Una motovedetta, giunta dopo una decina di minuti, ha intercettato e recuperato l’uomo. Constatate le sue precarie condizioni fisiche, dato un lieve stato di ipotermia, l’uomo è stato spogliato degli indumenti bagnati, asciugato e riscaldato con una coperta termica. L’unità è poi giunta nel porto di Sottomonastero, da dove il pescatore è stato trasferito con un’ambulanza del 118 in ospedale, dove le sue condizioni di salute sono apparse in netto miglioramento.