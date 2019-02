Fuma in auto col figlio accanto: multata

CATANIA – Personale della polizia stradale di Catania, in servizio di vigilanza stradale sulla tangenziale, ha multato per 110 euro una signora, passeggera di un’auto, perché fumava in macchina accanto al figlio di un anno e mezzo. Il veicolo fermo presso lo svincolo di San Giorgio aveva incuriosito la pattuglia perché l’abitacolo era pieno di fumo.