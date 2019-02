Sant’Agata, la messa dell’Aurora

CATANIA – Con la messa dell’Aurora celebrata all’alba del 4 febbraio nella cattedrale di Catania la città e i devoti riabbracciano la Santa fino a quel momento rimasta custodita nella “cammaredda”.

Poi il busto di Sant’Agata comincia a sfilare per la città con il giro esterno del fercolo: l’inizio della lunga processione comincia da piazza Uzeda e attraversa luoghi simbolo come via Dusmet, via Vittorio Emanuele, piazza dei Martiri, via della Libertà, piazza Jolanda, via Umberto, piazza Carlo Alberto, piazza Stesicoro, salita dei Cappuccini, piazza San Domenico, via Plebiscito, piazza Risorgimento, piazza Palestro con i fuochi del Fortino, San Cristoforo, Calata della Marina e infine il rientro al Duomo.