Botte a colombiana che non paga l’affitto

Catania . Aggredita in via Di Prima una 54enne, risultata poi ricercata: arrestate quattro dominicane

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato 4 dominicane che hanno picchiato una colombiana di 54 anni, Aura Maria Rojas Garcia. Intorno alle 2 di domenica mattina, a seguito di una segnalazione pervenuta al 112, sono intervenute all’angolo tra le vie Di Prima e Caramba, dove le quattro donne stavano tentando di sfondare la porta d’ingresso di un’abitazione dove la colombiana era stata costretta a barricarsi per non subire altre percosse.

I militari, per proteggere e porre la donna in sicurezza, già ferita nella precedente aggressione, sono stati obbligati a difendersi dai colpi violenti delle quattro donne le quali, a causa della mancata contribuzione al pagamento di diverse quote d’affitto di un locale “condiviso” nel quartiere, a tutti i costi volevano continuare a picchiarla.

Ammanettate le assalitrici, anche la donna aggredita è stata arrestata poiché in banca dati è risultata destinataria di un ordine per la carcerazione emesso il 17 dicembre scorso dai giudici del Tribunale di Genova che l’avevano condannata a 4 anni di reclusione per furto commesso nel capoluogo ligure il 31 gennaio 2007.

Le quattro dominicane arrestate sono: Canela Beato Anyeni, 24 anni, Canela Beato Erika, 29 anni, Fernandez Luz Maria, 43 anni, e Beato Jorge Miguelina, 44 anni.