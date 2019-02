Attenta, Agata: c’è l’allerta arancione

Previsto in Sicilia un vortice ciclonico proprio nel giorno della santa catanese

PALERMO – Peggiora il tempo in Sicilia. Dopo una giornata di freddo e pioggia è in arrivo per domani l’allerta arancione: già dalla mattina il vortice ciclonico posizionato nel Mar Ionio si abbatterà su Calabria e Sicilia.

Nel primo caso l’allarme è addirittura rosso, mentre per l’Isola è il grado di preoccupazione appena inferiore quello emanato dalla protezione civile regionale. L’allerta è arancione per i settori ionici e settentrionali della regione, e sarà valida fino alla mezzanotte di domani. Proprio nel giorno di Sant’Agata, la festa della patrona di Catania.