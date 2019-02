Festa di Sant’Agata in carcere

CATANIA – La Polizia di Catania ha eseguito ordini di carcerazione per nove persone: diversi i reati, dalla droga all’estorsione e alle rapine.

In manette sono finiti: Alfio Natale Rapisarda, 40 anni, che dovrà espiare la pena di 7 anni per reati di droga; Francesco Rapisarda, 57 anni, già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, dovrà espiare la pena di 5 anni, un mese e 29 giorni per estorsione e furto aggravato; Mario Mazzone, 57 anni, dovrà espiare la pena di un anno e 9 mesi per tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni; Giuseppe Barone, 48 anni, espierà una pena di un anno, 3 mesi e 19 giorni per reati in materia di armi e droga.

E ancora: Salvatore Marchetta, 34 anni, dovrà espiare la pena di 8 mesi di reclusione per inosservanza degli obblighi della sorveglianza speciale; Gianluca Alberio, 27 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari, in carcere dovrà scontare la pena della reclusione fino al 2 settembre 2020, per reati in materia di droga ed evasione; Giovanni Erbasecca, 34 anni, sconterà la pena di 9 mesi e 27 giorni per resistenza a pubblico ufficiale; Salvatore Sicali, 46 anni, dovrà espiare la pena di 8 mesi e 28 giorni per furto; Salvatore Maccarrone, 70 anni, sconterà la pena di un anno, un mese e 10 giorni per evasione.