Il trucco del cambio d’auto serve a poco

CATANIA – Un uomo di 32 anni, C.P., è stato arrestato dai carabinieri perché ritenuto uno dei quattro malviventi che la notte del 26 ottobre scorso con i volti coperti da passamontagna rapinarono ad Acireale (Catania) il bar – tabacchi della stazione di servizio Esso di via Alcide de Gasperi. E’ stato posto ai domiciliari con il braccialetto elettronico.

I componenti della banda furono messi in fuga da un impiegato che riuscì a dare l’allarme prima che potessero aprire con una smerigliatrice un box blindato dov’era custodita la cassaforte nel quale era riuscito a chiudersi.

I banditi fuggirono a bordo di una Fiat Panda di colore bordeaux ma vennero intercettati nella vicina Aci Catena a bordo di un’altra Panda, di colore grigio, risultata poi di proprietà del 32enne, e riuscirono a far perdere le loro tracce, abbandonando la vettura al culmine di un inseguimento.

Nell’auto furono trovati gli indumenti usati durante la rapina. Successivamente fu trovata anche la Panda di colore bordeaux usata per la rapina, risultata rubata il giorno prima. I militari quella stessa notte si recarono in casa del 32enne ma non lo trovarono perché, come dissero i familiari, era uscito intorno alla mezzanotte per comprare le sigarette.