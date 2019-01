Sea Watch in viaggio verso Catania

CATANIA – E’ partita poco dopo le 5.30 di stamattina dalla rada di Siracusa la Sea Watch 3, rimasta bloccata una settimana in attesa di un accordo Ue sulla destinazione dei 47 migranti a bordo. La nave, scortata da motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza, arriverà nel porto di Catania in mattinata.

La Sea Watch 3 ha lasciato dunque all’alba la rada di Santa Panagia, dove era ancorata da venerdì scorso a un miglio dalle coste siracusane. Intorno alle 2 era stato riparato il guasto al verricello dell’ancora che aveva ritardato la partenza, prevista inizialmente per le 21 di ieri.

Il capo missione Sea Watch 3 avrebbe chiesto di partire più tardi per fare riposare l’equipaggio, ma la capitaneria di porto ha ribadito l’ordine di levare le ancore e di dirigersi verso Catania. Ci vorranno oltre tre ore di tempo ancora per l’approdo nel porto etneo: la nave viaggia a una velocità di circa 5 chilometri l’ora.

L’ordine è arrivato dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, che si trova nello stesso tempo ad affrontare una richiesta di autorizzazione a procedere avanzata nei suoi confronti dal Tribunale dei ministri proprio del capoluogo etneo.

Era stato il premier Giuseppe Conte ad annunciare ieri mattina l’avvio delle “operazioni di sbarco”, grazie alla disponibilità a farsi carico dei 47 offerta da Germania, Francia, Portogallo, Romania, Malta, Lituania e Lussemburgo. Con l’Italia, che partecipa alla distribuzione, si tratta di sole 6 persone per ogni Paese.

Salvini parla di “missione compiuta” e auspica un’indagine sul comportamento della ong. Obiettivo: arrivare al sequestro dell’ultima nave umanitaria rimasta nel Mediterraneo centrale. Non solo, il vicepremier lavora a individuare “una procedura standard” per impedire l’ingresso delle navi ong nelle acque territoriali italiane.

Il Viminale motiva così l’indicazione di dirigersi verso Catania anziché avanzare verso il porto di Siracusa distante poco più di un miglio: lì ci sono centri ministeriali per l’accoglienza di minori. I ragazzi (15 tra i 14 e i 17 anni) avrebbero potuto essere trasferiti a Catania via auto, una volta sbarcati a Siracusa. Ma il Viminale ha deciso diversamente. Mentre il Tribunale per i minorenni di Catania ha nominato un tutore per ciascuno dei minori presenti a bordo.

A Catania c’è la Direzione distrettuale antimafia, competente ad indagare per reati come il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, quello che il ministro dell’Interno aveva ipotizzato a carico del comandante della Sea Watch 3. In passato era stato proprio il procuratore catanese Carmelo Zuccaro a dare il via con le sue inchieste all’offensiva giudiziaria contro le navi umanitarie.

Il procuratore siracusano Fabio Scavone in questi giorni non aveva individuato reati. Si vedrà ora se invece la procura catanese (che aveva chiesto l’archiviazione per Salvini nella vicenda Diciotti, rigettata poi dal Tribunale dei ministri) si muoverà nei confronti della ong tedesca.