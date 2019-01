S. Agata, in regalo sosta nelle strisce blu

CATANIA – Sbarca a Catania la nuova applicazione per la sosta a pagamento gestita da Sostare, con un’importante regalo per tutti i catanesi: con l’operazione “Evviva Sant’Agata!” PayByPhone, marchio di Sunhill Technologies, regalerà 6 euro di sosta gratuita a tutti i cittadini.

Basterà scaricare l’app PayByPhone e seguire le istruzioni e si avrà la possibilità di ricevere un buono di 6 euro da utilizzare per il pagamento della sosta.

L’iniziativa entrerà nel vivo in occasione della tre giorni agatina, tra le varie funzioni quella di pagare anche solo i minuti utilizzati per la sosta grazie al sistema Start and Stop.

“È per noi un grande onore avviare le nostre attività e consideriamo un giusto riconoscimento questo omaggio a una città che amiamo”, ha dichiarato Marco Aldegheri, amministratore delegato di Sunhill Technologies Italy, filiale italiana di Sunhill Technologies Gmbh.

I servizi Sunhill Technologies – PayByPhone sono operativi in 400 città di 9 Paesi tra queste Berlino, Colonia, Amburgo, Norimberga, Parigi, Madrid, Washington, Miami, Vancouver, oltre a Erlangen, sede di Sunhill, Wolfsburg e Braunschweig sedi del gruppo Volkswagen.