Cocaina nell’auto, muratore in manette

Randazzo . Un 38enne fermato a un posto di blocco dei carabinieri, in casa trovata altra droga

RANDAZZO (CATANIA) – I carabinieri di Randazzo hanno arrestato un muratore 38enne per spaccio di droga. L’uomo è stato fermato da una pattuglia in via Duca degli Abruzzi a bordo di una Fiat Bravo.

Facendo trapelare un certo disagio al controllo, l’uomo ha spinto i militari a perquisire l’auto, nella quale, precisamente dentro il vano portaoggetti, è stato trovato un involucro contenente 10 grammi di cocaina.

Estesa la perquisizione in casa del muratore in piazza San Giorgio, i militari hanno trovato 150 grammi di sostanza da taglio, qualche grammo tra cocaina e marijuana, due bilancini elettronici di precisione, materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi e due proiettili.