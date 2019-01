Confezionava droga davanti a figlioletta

Catania . Blitz in un appartamento di San Berillo Nuovo: in manette una 28enne. Trovati anche proiettili e botti

CATANIA – La Polizia di Catania ha arrestato Giusi D’Alessandro, 28 anni, per spaccio di cocaina e detenzione illegale di munizioni e materiale esplodente.

Gli agenti hanno fatto irruzione in casa della donna nel rione San Berillo Nuovo in seguito a una segnalazione. Appena giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato in casa solo la D’Alessandro in compagnia della figlioletta, mentre il marito era assente.

Sul tavolo della cucina c’erano della cocaina, ancora in pietra, del peso di 13 grammi, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione, del bicarbonato, un flacone di ammoniaca, un cucchiaio con bruciature da entrambi i lati e un accendino.

Sotto un lavello, vicino a una bombola del gas, sono trovati due proiettili per kalashnikov e dei “botti”, consistenti in nove “caramelle” di fattura artigianale contenenti polvere da sparo.