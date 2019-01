Catania, aggredito autista dell’Amt

Lite per una precedenza in via Palermo: il conducente in servizio sulla linea 635 colpito da un pregiudicato con una chiave a stella

CATANIA – Un autista dell’Azienda metropolitana trasporti (Amt) di Catania, in servizio sulla linea 635, è stato aggredito in via Palermo da un automobilista per un diverbio su questioni di precedenza stradale. L’uomo, utilizzando una chiave ‘a stella’, ha danneggiato il mezzo pubblico e ferito a un braccio l’autista del bus, che è ricoverato per una sospetta frattura all’ospedale Cannizzaro.

L’aggressore, un 43enne noto alle forze dell’ordine, è stato identificato da personale delle volanti della polizia e portato in questura, dove viene valutata la sua posizione. Il dipendente dell’Amt ha ricevuto la solidarietà dei segretari di Uil e Uil Trasporti Catania, Enza Meli e Salvo Bonaventura, insieme con il responsabile trasporto pubblico Uil Franco di Guardo, che assicurano “pieno sostegno legale e sindacale alla vittima di questo nuovo episodio di violenza ai danni di un lavoratore dell’Amt”.