Carico di marijuana tra il cibo congelato

Maxi sequestro al porto di Pozzallo: l’autista di un tir pronto a imbarcarsi per Malta trasportava 231 kg di droga

POZZALLO (RAGUSA) – Importante operazione antidroga nella provincia di Ragsua nella notte tra il 29 e il 30 gennaio scorsi messa a segno dalla guardia di finanza, con la collaborazione dell’Agenzia delle Dogane di Pozzallo, all’imbarco del catamarano “Jean Da La Vallette” in partenza per Malta.

Un giovane maltese, F.J., di 32 anni, autista di una nota società di trasporti, pensava di trasportare con sé, indisturbato, quasi 231 kg di marijuana verso l’Isola dei Cavalieri. Il tir sul quale viaggiava, dopo i preliminari controlli di rito, è stato “puntato” dalle due unità cinofile antidroga, due pastori tedeschi di nome “Aquy” e “Primo”, appartenenti alla guardia di finanza di Siracusa.

Il segnale di presenza di droga ha posto in allarme i militari, che hanno perquisito i bagagli e il tir, dal quale è stata completamente scaricata tutta la merce trasportata, migliaia di chili di derrate alimentari congelate. Nascosti all’interno di cinque grandi pacchi imballati per spedizioni, sono stati trovati 114 colli di marijuana, perfettamente sigillati sottovuoto, per un peso complessivo di 231 kg.

Il 32enne è stato portato nella casa circondariale di Ragusa. La marijuana sequestrata sul mercato clandestino al dettaglio avrebbe potuto fruttare ai trafficati un guadagno di oltre un milione e mezzo di euro.