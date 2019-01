Blitz contro “rifiuto selvaggio”

CATANIA – Nuova offensiva a Catania contro “rifiuto selvaggio”. La Dusty, azienda che si occupa della raccolta differenziata, annuncia “un’azione importante di contrasto ai trasgressori”, ovvero a a chi butta spazzatura non conforme, con sanzioni elevate. “Un segnale per colpire gli utenti irregolari e fare capire che tutti devono adeguarsi alle regole”.

Con la collaborazione di Dusty, che aprendo i sacchi nei quartieri in cui è prevista la raccolta porta a porta ha dimostrato le irregolarità, la polizia municipale ha fatto scattare oggi 20 verbali per rifiuti solidi urbani non conformi. I cittadini sono stati sanzionati nelle vie Torino, Renato Imbriani, Papale, Largo Rosolino Pilo, Francesco Riso; e ancora nelle vie Vittorio Emanuele Orlando, Vincenzo Giuffrida, corso Italia e via Firenze.

“Verbali che aumenteranno nei prossimi giorni se i catanesi non rispetteranno le regole – aggiunge Dusty -. L’operazione ‘tolleranza zero’ avviata questa mattina proseguirà infatti, nei prossimi giorni. I rifiuti non conformi, etichettati con un adesivo che ne riporta l’irregolarità, oggi non sono stati ritirati dal personale Dusty e rimarranno per 24 ore all’obiettivo di far vedere agli utenti che hanno sbagliato e per questo sono stati multati”.

Dunque “non si è trattato di un mancato servizio: i rifiuti ‘incriminati’ saranno ritirati dagli operatori Dusty entro le prossime 24 ore”. “Un’azione concordata – spiega l’assessore all’Ecologia e all’ambiente Fabio Cantarella – perché vogliamo sensibilizzare ulteriormente i catanesi, educandoli al rispetto delle regole sulla differenziata e quindi come abbiamo fatto a fine estate, ripartiremo adesso perché vogliamo dare un ulteriore impulso a questa attività. Alcuni incivili spesso si dimenticano del deterioramento ambientale che provocano, creando uno spreco di risorse pubbliche e causando un danno a loro stessi”.