L’agente immobiliare vendeva ecstasy: preso a Catania con droga da un milione

I carabinieri lo seguono fino a una villa di Tarderia e fanno irruzione. In casa anche cocaina

CATANIA – I carabinieri di Catania e di Pedara hanno arrestato per droga un 34enne agente immobiliare di origini siracusane ma residente nel capoluogo etneo.

I militari, seguendo la sua macchina da via Pacinotti nel quartiere Nesima fino a una villetta isolata a Tarderia, nei pressi di Pedara, al momento opportuno hanno potuto fare irruzione nella casa, dove hanno trovato 7 kg di ecstasy (Mdma) non raffinata, 50 grammi di cocaina e materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi.

L’ecstasy avrebbe potuto fruttare al dettaglio una cifra vicina al milione di euro. L’arrestato è stato portato nel carcere di Piazza Lanza.