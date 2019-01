Furti nelle auto per entrare nelle case

CATANIA – La Polizia di Catania ha arrestato due ladri che utilizzavano i disturbatori di frequenze per entrare nelle auto. In manette Alfio D’Arrigo, 54 anni, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, e Angelo Calore, 58 anni.

Fermati per un controllo nelle vie del centro a bordo di una Volvo V40, i due, colti di sorpresa, hanno tentato di nascondere in una borsa a tracolla delle chiavi e una carta di circolazione di un’auto Jeep Renegade. Il conducente, inoltre, ha provato a disfarsi di due telecomandi elettronici che gli agenti hanno riconosciuto subito come i noti disturbatori di radio-frequenze, utilizzati per inibire la chiusura automatica delle portiere, conosciuti come “jammer”.

I due hanno ammesso che poco prima avevano inibito la chiusura della portiera della Jeep Renagade e di aver sottratto sia le chiavi di casa che la carta di circolazione. Da un controllo accurato all’interno della Volvo utilizzata da Calore e D’Arrigo, i poliziotti hanno appurato che all’interno era stato istallato un sistema di inibizione di frequenze radio comandato da due pulsanti, di cui uno posizionato sotto lo sterzo di guida e uno accanto all’accendisigari.