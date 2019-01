“No a fiera di Sant’Agata alla villa”

CATANIA – “Il giardino Bellini non è un ente fieristico, né uno stadio, né una piazza asfaltata o cementificata, ma un monumento nazionale in quanto riconosciuto bene culturale dalla Regione con decreto regionale”. Per questo Free Green Sicilia dice no alla fiera di Sant’Agata all’interno della villa di Catania.

“Quella del Comune è l’ennesima proposta di trasfigurazione – afferma Alfio Lisi portavoce dell’associazione -, dopo anni di scelte responsabili. Si vuole dimenticare che il settecentesco giardino Bellini è stato per decenni più volte deturpato e trasfigurato proprio da iniziative incompatibili e deleteri. Eppure sono trascorsi solo pochi anni dai lavori di riqualificazione per recuperare in parte lo sfregio che ha dovuto subire, costato al cittadino contribuente quasi venti milioni di euro”.

Secondo Lisi “l’amministrazione comunale dimentica che Catania è stata dichiarata per il suo centro storico settecentesco patrimonio dell’umanità dall’Unesco”.