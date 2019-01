Catania: troppi “ospiti” in quella casa, carabinieri scovano 60.000 € di droga

CATANIA – Sei chili e 300 grammi di marijuana, per un valore al dettaglio di oltre 60.000 euro, sono stai sequestrati dai carabinieri a Catania nell’abitazione di un uomo di 53 anni, Carmelo Fresta, che è stato arrestato.

I militari sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un via vai di persone di tutte le età. Insieme con la droga, contenuta in otto buste di plastica termosaldata, i militari hanno sequestrato una bilancia elettronica, una macchina per confezionare sottovuoto e altro materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per preparare le dosi singole di stupefacente da porre in commercio. L’arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza.