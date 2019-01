PALERMO – Gli agenti della polizia municipale di Carini hanno trovato e sequestrato diverse polpette di cibo per cani avvelenate e diverse trappole con le quali strangolare gli animali. Il materiale è stato sequestrato e trasmesso ai servizi veterinari dell’Asp per le analisi tossicologiche. “Una situazione molto grave – spiega il comandante della polizia municipale Marco Venuti -. Sia per gli animali, ma anche per i bambini che potrebbero venire a contatto con le sostanze altamente tossiche disseminate”.