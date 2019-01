Tagliate le ruote della sindaca di Augusta. E la Raggi le scrive: “Forza Cettina”

ROMA – “Non abbassiamo lo sguardo. Forza Cettina Di Pietro, sindaco di Augusta”. Anche la sindaca di Roma Virginia Raggi ripropone sul suo profilo Facebook il post di ieri della sindaca Di Pietro, che ha trovato per la seconda volta le ruote della sua auto tagliate.

“Era la fine di maggio l’ultima volta che ho subito questo vile gesto – dice la prima cittadina siciliana -. I peggiori arrivarono addirittura a scrivere che le ruote me le ero bucate da sola. Allora il gesto fu collegato al clima esasperato per la mancanza di acqua, come se il guasto alla pompa di un pozzo fosse colpa mia. Stamattina è accaduta la stessa cosa. Basta alimentare clima immotivato di odio nei miei confronti! Basta! Vergognatevi! Potete rendermi oggetto degli attacchi più vili e meschini ma non mi piegate”.