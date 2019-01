Trovati dieci animali morti in un cortile: potrebbero essere stati avvelenati

SCIACCA (AGRIGENTO) – Una decina di gatti è stata ritrovata senza vita in un cortile interno a via Cappuccini, a Sciacca (Ag). Le carcasse verranno inviate all’istituto di zoo-profilassi di Palermo per stabilire se gli animali siano stati avvelenati o meno.

Secondo i residenti del quartiere la strage è stata fatta da qualcuno che voleva sbarazzarsi degli animali. Lo scorso anno, sempre a Sciacca, furono avvelenati 15 cani randagi.