Sant’Agata 2019: il video ufficiale

In 90 secondi “la festa più grande d’Italia”: ecco come Catania la pubblicizzerà nei maxi schermi e all’aeroporto. GUARDA LE IMMAGINI

CATANIA – “In novanta secondi lo splendore della Festa di Sant’Agata e di Catania. La clip sarà visibile sul web, nei maxi schermi in città e in aeroporto. Occorre promuovere sempre più questo grande evento, ecco perché ringraziamo la Regione siciliana per la promozione pubblicitaria che in questi giorni è stata avviata sui quotidiani nazionali”. Così Francesco Marano, presidente del Comitato per la Festa di Sant’Agata, ha illustrato la clip ufficiale delle festività agatine 2019, che ricalca quella dello scorso anno, realizzata da Mel Pappalardo.

“Abbiamo voluto condensare in meno di due minuti – ha detto Marano – le immagini più significative di questo eccezionale evento, il più grande d’Italia, la terza Festa della Cristianità nel Mondo. Questa clip potrà essere divulgata liberamente, in particolare sul web e sui social. Il video, visibile anche sui maxi schermi del centro storico (nei giorni della festa saranno tre) e in aeroporto grazie ad un accordo di co-marketing del Comitato con la Sac, è stato pensato prima di tutto per i turisti che non conoscono ancora questo evento, perché immagini così belle valgono più di mille parole”.

“Quest’anno – afferma Marano – registriamo con favore anche un’importante promozione pubblicitaria a livello nazionale da parte della Regione siciliana, dal titolo “Festa di Sant’Agata, emozioni di Sicilia”. E in più ci sarà anche una distribuzione di materiale turistico nei giorni della Festa”.