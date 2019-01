“E’ bicarbonato, non cocaina”

Catania . Controlli a Picanello: i poliziotti non ci cascano e il pregiudicato viene denunciato per spaccio

CATANIA – Durante controlli della polizia di Catania nel quartiere di Picanello sono state trovate diverse auto, quattro le denunce per ricettazione. Uno degli indagati ha consegnato un involucro contenente una polvere bianca del peso di circa 5 grammi, precisando che si trattava di bicarbonato col quale voleva fare uno scherzo a un amico, spacciandolo per droga.

Lo scherzo, evidentemente, era diretto ai poliziotti i quali, però, non ci sono cascati e hanno sequestrato la sostanza per sottoporla ad accertamenti: il pregiudicato M.M., che la deteneva, a quel punto ha ammesso che si trattava di cocaina tagliata con mannitolo. L’uomo è stato denunciato anche per detenzione e spaccio di droga.

In un garage del quartiere Canalicchio, infine, sono state trovate 1.058 munizioni di vario calibro non riconducibili al proprietario dell’immobile che sono state sequestrate a carico d’ignoti.