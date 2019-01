Piazza la dose di “erba” e scappa

ACI SANT’ANTONIO (CATANIA) – I carabinieri di Aci Sant’Antonio hanno arrestato il 22enne Gianluca Di Paola per spaccio di droga. I militari di pattuglia lo hanno sorpreso in via Caravaggio mentre cercava di cedere una dose di marijuana a un 26enne che teneva in mano la banconota da 10 euro pattuita con lo spacciatore per ricevere in cambio lo stupefacente.

Alla vista dei carabinieri il pusher ha tentato di disfarsi della dose cercando di fuggire a bordo del motorino ma, inseguito, è stato immediatamente bloccato e ammanettato. In casa sua carabinieri hanno trovato altre dosi di marijuana. L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Catania per uso personale di droga.