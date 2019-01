Gelo in classe, rivolta a Catania

Turrisi Colonna . Studenti in autogestione attaccati dalla preside: “Nessun recupero delle lezioni e stop a viaggi”. I genitori: “Non si zittiscono ragazzi che protestano per un loro diritto”

CATANIA – Nelle aule ci sono sette gradi perché i riscaldamenti non funzionano, ma le lezioni non sono state sospese causando le proteste degli studenti. E’ uno dei tanti aspetti della crisi per ‘freddo’ nelle scuole siciliane registrato al liceo Turrisi Colonna di Catania, e dove è in atto uno scontro tra vertici dell’istituto, da una parte, genitori e studenti dall’altra.

La dirigente scolastica ha annunciato che “le lezioni si svolgeranno anche in assenza in aula” degli studenti e “non daranno la possibilità di recuperare valutazioni sia scritte che orali” e che “i viaggi d’istruzione saranno sospesi per chi è in autogestione”, che è in corso nel cortile dell’istituto.

Alcuni genitori, con una pec, hanno contestato la decisione perché “i nostri figli sono all’addiaccio con 7 gradi in aula” e non vogliono essere “partecipi solo delle punizioni arbitrarie e scorrette della dirigenza della scuola”.

“Non sappiamo – si legge nella pec – se la preside abbia fatto una segnalazione tempestiva sul mancato funzionamento dei riscaldamenti, ma sappiamo per certo che non accettiamo che si vogliano azzittire dei ragazzi, futuri cittadini che protestano per un loro diritto legittimo, e punirli perché non abbassano la testa se il loro problema non viene risolto”.

Il problema delle aule al ‘freddo’ in Sicilia è acuito dalla crisi finanziaria delle ex Province, visto che la gestione delle scuole superiori è adesso passata ai consorzi comunali o alle aree metropolitane che hanno difficoltà a reperire fondi.

Problemi si registrano in quasi tutte le province isolane: a Gela, nel Nisseno, proseguono le lezioni al freddo al commerciale Sturzo e al liceo Vittorini, a Siracusa ci sono problemi di acqua al Fermi, dove mancano i soldi per interventi urgenti.

Buone notizie invece da Bronte, nel Catanese, dove sono tornati a funzionare e pieno regime i riscaldamenti del commerciale Benedetto Radice e del liceo Capizzi.