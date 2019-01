Confisca beni al giovane boss Nizza

CATANIA – Personale della Dia di Catania, diretta dal dirigente della polizia Renato Panvino, ha eseguito un decreto di confisca nei confronti di Andrea Luca Nizza, di 33 anni, per un valore complessivo stimato in 800.000 euro.

Il provvedimento è stato emanato dalla sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Catania, in accoglimento della proposta di applicazione di misura di prevenzione personale e patrimoniale avanzata dalla locale Direzione distrettuale antimafia, diretta dal procuratore Carmelo Zuccaro.

Andrea Nizza, esponente di spicco dell’omonimo clan catanese “Nizza”, è già stato condannato per estorsione, omicidio, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti e violazioni alla normativa in materia di armi.