Catania, spaccio con le ricetrasmittenti

Vedetta e pusher comunicavano per proteggersi dall’intervento delle forze dell’ordine: arrestati in via Naumachia

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato Carmelo D’Agata, 30 anni, e Sebastiano Belgiorno, di 39 anni, per spaccio di droga.

I due si sono dotati di ricetrasmittenti per comunicare tra loro e proteggersi dall’eventuale intervento delle forze dell’ordine e, suddividendosi i compiti, hanno iniziato a piazzare la droga in via Naumachia nel quartiere San Cristoforo.

Il 39enne aveva mansioni di vedetta, mentre il complice curava lo smercio, allontanandosi per prelevare la sostanza nascosta e tornare a cederla in cambio di denaro. I militari, al momento propizio, sono intervenuti in modo fulmineo riuscendo a bloccarli con due ricetrasmittenti, 110 grammi di marijuana ancora sfusa, 10 dosi della stessa droga e 322 euro.