Anziana massacrata: fermato il figlio

Ottantenne in fin di vita nel Palermitano: a colpirla sarebbe stato il 44enne con problemi psichici

PALERMO – Un 44enne nato in Canada, Mario Lino Geloso, è stato fermato dai carabinieri per tentativo di omicidio: è accusato di avere ridotto in fin di vita la madre Giuseppa Donato, 80enne nata a Giardinello (Pa), colpita più volte al torace e al volto mentre si trovava nell’abitazione sulla strada provinciale 1 a Giardinello.

Pare che l’uomo abbia colpito la madre con un oggetto contundente. Ai carabinieri che lo hanno fermato dopo l’aggressione ha raccontato di essere stato in cura per problemi psichici fino a pochi mesi fa. I militari lo hanno portato nel carcere dei Pagliarelli. L’anziana è ricoverata nell’ospedale Villa Sofia in gravissime condizioni.