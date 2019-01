In casa di un 35enne trovati 7 panetti di hashish nascosti nella custodia di una chitarra

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un 35enne, impiegato di banca, per spaccio di droga. I militari hanno perquisito la sua casa a Catania in via Luigi Sturzo e, successivamente, un’altra nelle campagne di Belpasso (Ct) dove sono stati trovati 7 panetti di hashish del peso di circa 350 grammi nascosti nella custodia di una chitarra e dentro alcuni mobili.