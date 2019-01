MILANO – Era un 43enne di Catania l’uomo che ieri sera si è ucciso dandosi fuoco a poca distanza da un distributore di benzina all’angolo tra viale Lunigiana e via Sammartini, a Milano. Le ipotesi dei carabinieri sul suicidio sono state confermate dal racconto di alcuni testimoni. L’uomo soffriva da tempo di problemi psichici ed era in cura. Per accertare l’identità è stato necessario attendere il riconoscimento da parte dei famigliari arrivati oggi in città.