Tutti fuori . Controlli alla stazione Giuffrida, transennata l’area tra via Cagliari e piazza Lincoln

CATANIA – Allarme bomba nella metropolitana di Catania. Sono scattati i controlli per un pacco alla stazione Giuffrida, in centro, all’altezza di via Cagliari. Tutti quelli che erano dentro sono stati costretti a uscire.

La strada è stata chiusa e sono arrivati, oltre alla polizia municipale, anche i vigili del fuoco e gli artificieri. Transennata la zona tra via Cagliari e piazza Lincoln, con immediato intasamento del traffico. L’allarme è rientrato dopo qualche ora.