SIRACUSA – Il personale dell’Asp ha disposto la chiusura di un ristorante ad Augusta (Sr) per la non corretta attuazione del piano di autocontrollo alimentare e per carenze igienico sanitarie. I carabinieri erano intervenuti per un controllo, accertando la detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione: sequestrati 50 kg di cibo vario. E’ stato denunciato il titolare.