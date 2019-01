Ladra di profumi inseguita a cavallo

Catania . Furto al negozio Coin di via Etnea, la commessa chiama la polizia: 39enne bloccata in via Biscari

CATANIA – Una 39enne, P.P., è stata denunciata dalla polizia di Catania per furto nel negozio Coin di via Etnea. Ieri pomeriggio gli agenti in servizio a cavallo nelle strade del centro sono stati fermati da un’addetta alle vendite del negozio che richiedeva il loro intervento per il furto di un profumo dal reparto profumeria.

Gli agenti, sulla base delle descrizioni fornite dalla commessa, hanno effettuato una ricerca della donna per le vie limitrofe, intercettandola nei pressi della via Prefettura. La donna, nonostante l’intimazione dell’alt, si è data alla fuga: due agenti dopo un rocambolesco inseguimento in sella al proprio cavallo, sono riusciti a bloccarla in via Biscari.