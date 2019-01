Serra di droga nell’autolavaggio

Ramacca . La struttura di via Martin Luther King trasformata in piantagione di canapa indiana: proprietario in manette

RAMACCA (CATANIA) – I carabinieri di Ramacca hanno arrestato un 34enne per produzione illecita di droga. L’uomo si era creato un’ottima copertura trasformando uno dei locali dell’autolavaggio di via Martin Luther King in un serra adibita alla coltivazione di canapa indiana indoor attrezzata con tanto di impianti di illuminazione, aerazione, deumidificazione e irrigazione.

I militari hanno sequestrato circa 60 piante di canapa indiana, in avanzato stato di maturazione, e diverso materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di droga da mettere in commercio. Il 34enne è stato rinchiuso nel carcere di Caltagirone.