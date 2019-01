RANDAZZO (CATANIA) – I carabinieri di Randazzo hanno arrestato il 27enne Antonino Ventre Bontempo: ai domiciliari per un tentato furto l’11 dicembre scorso a Siracusa, era stato arrestato da una pattuglia perché rintracciato in contrada San Lorenzo. La misura detentiva è stata dunque inasprita: così il giovane è finito in manette ed è stato portato nel carcere catanese di Piazza Lanza.