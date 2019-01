Quella borsa sul sedile era irresistibile

Catania . Tenta di aprire la portiera di un’auto in sosta in via Etnea con una donna dentro: 33enne bloccato dalla polizia

CATANIA – La Polizia di Catania ha arrestato il 33enne Francesco Grasso per tentato furto. Ieri pomeriggio Grasso, notando una borsa adagiata sul sedile anteriore, ha tentato più volte di aprire la portiera di un’auto in sosta in via Etnea con una donna dentro.

Dalla segnalazione pervenuta di un uomo di corporatura media, barba incolta, con berretto di lana blu, giubbotto blu con strisce rosse, fuggito a bordo di una Vespa bianca, gli agenti lo hanno intercettato e bloccato. Anche la donna, giunta negli uffici della squadra mobile, lo ha riconosciuto.