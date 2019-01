Catania-Ragusa, Cipe prende tempo

RAGUSA – Il Cipe non ha approvato il progetto esecutivo della nuova autostrada Ragusa-Catania e ha rinviato la trattazione di un mese.

“Apprendiamo ora che nonostante le ottimistiche affermazioni della ministra per il sud Barabara Lezzi alla presenza di 7 sindaci del territorio – dicono i rappresentanti del comitato che segue l’iter della costruenda Ragusa-Catania – la prevista approvazione del Cipe non è arrivata, ed è stata rinviata a data da destinarsi”.

“Registriamo la nota del ministro Toninelli che si augura il rinvio ad un mese, ma la sostanza è che per l’ennesima volta accusiamo un contrattempo burocratico che in questa fase non è più comprensibile”.