Catania, indagato giudice del Tar

CATANIA – La Guardia di Finanza ha compiuto stamane una perquisizione nel Tar di Catania, nell’ufficio del giudice Dauno Trebastoni. Dopo una anticipazione del sito Live Sicilia, la Procura etnea in una nota ha confermato la perquisizione riguardante il giudice, aggiungendo che essa “ha riguardato esclusivamente il predetto magistrato, indagato per il delitto di corruzione in atti giudiziari unitamente ad alcuni avvocati, tra i quali Amara e Calafiore, indicati nello stesso articolo”.